الداخلية البريطانية: منفذ هجوم مانشستر لم يتحرك بمفرده

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود أن أكثر من شخص واحد تورطوا في التفجير الذي وقع في مدينة مانشستر وأوقع أكثر من 20 قتيلا خلال حفل غنائي.

وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن رود قولها أنه كان هجوما أكثر تطورا من بعض الهجمات التي شهدتها بريطاينا في السابق ومن المرجح أن المهاجم لم يتحرك بمفرده.

وأضافت رود أن المشتبه به في تنفيذ الاعتداء يدعى سلمان عبيدي وهو بريطاني من أصول ليبية وكان تحت رقابة الأجهزة الأمنية، وأنه كان معروفا إلى حد ما لدى أجهزة الاستخبارات.

من جهتها، أعلنت شرطة لندن أنها ستستدعي الجيش للمساعدة في حماية المعالم الرئيسية في المدينة مثل قصر باكنغهام والبرلمان والسفارات الأجنبية، حيث سيتم نشر نحو 3800 جندي من الجيش في شوارع بريطانيا.