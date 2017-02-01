“الداخلية” تعقد العزم على تطبيق انظمة ومعايير الجودة في ادائها

تركزت محاور الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للجودة حول مفهوم الجودة بالخدمات وأنظمتها ومعاييرها العالمية ونظم إدارة المعلومات.

وفي كلمة له خلال افتتاح الندوة أشار مدير ادارة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية اللواء محمد حسن العلي إلى “حرص الوزارة على تطبيق المفاهيم المتطورة في العمل والالتزام بتطبيق معايير الجودة” لتأدية رسالتها بكل امانة والتأكيد أن الشرطة في خدمة الشعب والى جانب رجال الجيش العربي السوري في الدفاع عن الوطن.

بدوره بين رئيس الجمعية العلمية السورية للجودة هشام كحيل ان الندوة تأتي ضمن برنامج عمل الجمعية التي تأسست عام 2004 وتهدف إلى نشر ثقافة الجودة في وزارة الداخلية لكونها تعمل بشكل مباشر مع المواطن معتبرا أن المشاركة الواسعة من قبل مديري الادارات في الوزارة مؤشر “يؤكد ان معايير الجودة لا تطبق ولا تنجح إلا في بيئة تؤمن بها الإدارة العليا وبالتالي تؤمن سبل استمراريتها ونجاحها”.

وفي محاضرته حول مفاهيم الجودة والجودة بالخدمات أوضح المهندس عبد الكريم الدكاك خبير في المركز السوري لخدمات الاعمال أن الجودة مفهوم قديم تجذر في اواخر القرن الماضي ويعني مدى تلبية مجموعة خصائص في المنتج أو السلعة او في الخدمة المقدمة ومتطلبات متلقي الخدمة.

ولفت الدكاك إلى وجود عدد من نظم ادارة الجودة المستخدمة عالميا منها نظام لإدارة البيئة وللصحة والسلامة المهنية ولسلامة الغذاء ولمكافحة الرشوة لافتا الى ان “سورية من الدول السباقة في تطبيق بعض هذه الانظمة في عدد من المؤسسات والشركات”.

وحول نظم ادارة المعلومات والتوقيع الالكتروني والجرائم الالكترونية أكد المهندس مضر عباس المستشار والخبير في امن المعلومات اهمية تطبيق برنامج امن المعلومات والتوعية فيه وتطبيق معايير ضبطه سواء من قبل الاشخاص او الادارات او المؤسسات اضافة الى ايجاد التشريعات المناسبة حول الجرائم الالكترونية بينما تحدث المهندس هاني العلي عن جودة الخدمات الشرطية ودورها في تحقيق الامن والأمان وإرضاء المواطن وسرعة الاستجابة لطلباته.

وعرض خلال الندوة فيلم حول مفهوم التمييز الشرطي وتطويع ادوات الادارة في العمل الشرطي فضلا عن مبادرات شرطية متميزة.

وفي تصريح لـ سانا اشار مدير ادارة مكافحة الاتجار بالأشخاص اللواء محمد بركات الى اهمية تطبيق معايير الجودة في عمل الادارة وضرورة اقامة الندوات التعريفية في هذا المجال بينما بين مدير ادارة الهجرة والجوازات اللواء ناجي النمير اهمية ما طرح في الندوة لجهة صقل الخبرات والوصول الى افضل طريقة لتقديم الخدمات في ادارة الهجرة والجوازات.

ولفت مدير ادارة المرور اللواء حسين جمعة إلى “أن الادارة تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها رجال شرطة المرور في جميع الاوقات ومختلف الاماكن والتأكيد على التعامل الجيد مع المواطن”.

مدير ادارة السجون اللواء نبيل الغجري قال “نحن في ادارة السجون نسعى الى تطبيق معايير الجودة للارتقاء بالعمل وتقديم خدمات افضل للنزلاء بالسجون وتحويل الأخيرة من دور عقاب الى دور اصلاح ورعاية”.

شارك بالندوة التي اقيمت في مبنى ادارة مكافحة الاتجار بالأشخاص عدد من مديري الادارات في وزارة الداخلية وقائدا شرطة دمشق وريفها وعدد من ضباط الادارات والمكاتب المركزية في الوزارة.