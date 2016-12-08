الدالي: تشجيع البحث عن أسواق جديدة للتصدير

التوجه نحو السوق الخارجية وخاصة السوق الروسية والعمل على تشجيع المصدرين وتقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات أبرز ما أكده المهدي الدالي مدير عام هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات.

وبين الدالي أن اعتياد المصدرين على أسواق معينة وتقليدية شكل عائقاً أمام انفتاحهم على أسواق اخرى لنقل منتجاتهم وعرض البضائع، موضحاً أنه يجري التركيز على السوق الروسية كأول خطوة لانشاء “القرى التصديرية” معرباً عن تفاؤله بالموسم القادم.

وذكر الدالي أن دراسة السوق الخارجية ومعرفة احتياجاتها وفق إعداد خطة تمكن من انتقاء المنتجات الممكنة للتصدير وخاصة أصناف الحمضيات، مشدداً على أهمية التنسيق مع وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين لاعتماد خطط مدروسة لزراعة انواع معينة من الحمضيات قابلة ومرغوبة للتصدير إلى الخارج.

وحول المعارض واهميتها والمشاركة السورية بها نوه الدالي بالحضور السوري في معرض هافانا الدولي الرابع والثلاثين في العاصمة الكوبية الذي كان بداية شهر تشرين الثاني وتميزت منتجات الجناح السوري بتنوعها، حيث أبرزت استمرار التواجد السوري في المعارض الخارجية.