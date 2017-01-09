الدالي: زيادة مساحة الجناح السوري في معرض دبي للصناعات الغذائية

كشف مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات المهدي الدالي أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قررت زيادة مساحة الجناح السوري بمعرض دبي للصناعات الغذائية “غلف فود” 81 متراً، إضافة للمساحة المحجوزة سابقاً وهي “126” مترا.

وسيقام المعرض في الفترة من 26- 2 ولغاية 2-3 من العام الجاري.

وقال الدالي: إن هذه الخطوة تم اتخاذها لأن المعارض الخارجية هي أساس للترويج الداخلي والخارجي بآن واحد وتؤدي فعلياً إلى عقد الصفقات التجارية والمساهمة في فتح أسواق جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض دبي متخصص في الصناعات الغذائية التي تتميزسورية في صناعاتها وتحقق رواجاً وسمعة جيدة في الأسواق الخارجية.