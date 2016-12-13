الداوود: انتصارات الجيش العربي السوري في حلب هزيمة لمخططات الأعداء

أكد الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه في حلب بوجه التنظيمات الإرهابية التكفيرية هزيمة لرئيس النظام التركي رجب اردوغان وفشل لمخططاته وأحلامه في “العثمانية الجديدة”.

ولفت الداوود في تصريح اليوم إلى أن الجيش العربي السوري هزم كل داعمي الإرهاب من الولايات المتحدة وأوروبا ومشيخات الخليج مشيرا إلى التحول الشعبي في عدد من الدول ضد الأنظمة التي تآمرت على سورية.

وقال الداوود.. إن “المدنيين الذين اتخذهم الإرهابيون دروعا بشرية في حلب وتم تحريرهم من قبل الجيش العربي السوري من ظلم وطغيان وفتاوى التنظيمات الإرهابية وعادوا آمنين مطمئنين إلى عائلاتهم خرجوا يحيون من أعطاهم حريتهم ويهتفون للجيش العربي السوري والقيادة السورية”.