الدباس: مباراة أستراليا حياة أو موت

قال فادي دباس نائب رئيس اتحاد الكرة السوري مدير منتخب سورية الأول إن مواجهة المنتخب تتسم بالصعوبة يوم الخميس المقبل، في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال روسيا 2018.

وقال دباس في تصريحات صحفية “جاهزون للمباراة التي نتوقعها أن تكون مثيرة وقوية، وهي بالنسبة لنا حياة أو موت، ولا شك في أن غياب أحمد الصالح وعمرو الميداني خسارة كبيرة للمنظومة الدفاعية بخبرتهما ونشاطهما، وأي فريق في العالم سيتأثر بغياب أبرز لاعبيه”.

وتابع الدباس “الجهاز الفني بقيادة أيمن الحكيم عمل بجد ونشاط وبشكل علمي، لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الفريق الذي سيكون في أفضل حالاته”.

وأردف “المنتخب الأسترالي من أقوى وأهم المنتخبات الآسيوية، ونحترم إمكانيات لاعبيه ومعظمهم محترفين في إنجلترا، ولكن ثقتنا كبيرة في نجوم منتخبنا الذي تعادل مع المنتخبين الكوري والإيراني وهزم قطر والصين وتأهل بجدارة للملحق الآسيوي”.

ووجه دباس رسالة للاعبين قال فيها: “أتمنى أن تقدموا أفضل ما لديكم، وعليكم أن تتسلحوا بالثقة وأن تقاتلوا حتى الدقيقة الأخيرة لتحقيق نتيجة مرضية خاصة في مباراة الذهاب في ماليزيا”.

وختم دباس تصريحاته مؤكدا: “منذ أن تسلمنا المهمة أطلقنا شعار سورية في روسيا، والحمد لله وصلنا لمرحلة متقدمة من تحقيق الحلم الذي يتمناه 23 مليون سوري، ونتمنى من جمهورنا الدعاء للمنتخب والوقوف معه، ونعد ببذل قصارى جهدنا لإسعاد الجماهير”.