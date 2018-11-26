الدباس يتفقد سير أعمال الصيانة لملعب العباسيين في دمشق

قام رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة القدم محمد فادي الدباس بجولة تفقدية جديدة لملعب العباسيين بدمشق بصحبة وفد الشركة العالمية التي ستنفذ أعمال الصيانة وتحديث الملعب، وبحضور السيد مهند طه رئيس فرع دمشق للاتحاد الرياضي العام.

وجاب الدباس ووفد الشركة أرجاء الملعب ومشالح اللاعبين ومحيط الملعب الخارجي بما في ذلك مداخل المتفرجين وحافلات الفرق وتم الاطلاع على كامل هيكلية الأعمال التي يمكن تنفيذها في المرحلة الأولى من إعادة تأهيل الملعب.

وقد أكد رئيس الاتحاد لوفد الشركة على أهمية ومكانة ملعب العباسيين في قلوب السوريين لما يحمله من ذكريات في تاريخ الكرة السورية بشكل عام، مشيراً إلى ضرورة أن تواكب عملية الصيانة وإعادة التأهيل الشروط والمعايير الدولية بحيث يظهر بأبهى صورة ممكنة.



وطلب الدباس من الوفد وضع التصور الخاص بالمدة الزمنية التي ستحتاجها عملية إعادة التأهيل وتحديث ملعب العباسيين كي يكون جاهزاً من أجل إمكانية ضمه إلى ملاعب ملف رفع الحظر عن ملاعبنا والتي يتم العمل عليه بالتنسيق مع الاتحادين الآسيوي والدولي وفق توجيهات القيادة الرياضية.