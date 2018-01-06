الدبلوماسيون الإيرانيون الذين خطفوا في لبنان.. على قيد الحياة

أكد وزير الدفاع الايراني السابق ومستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدفاعية العميد حسين دهقان أن “الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة الذين خطفوا في لبنان عام 1982 سلموا للاحتلال الإسرائيلي”.

وقال دهقان في تصريح له اليوم: إن المعلومات المتوافرة تشير إلى أنهم “ما زالوا على قيد الحياة”.

وكانت إيران دعت في أكثر من مناسبة إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي للإفراج عن هؤلاء الدبلوماسيين الذين تشير الأدلة إلى أنهم اختطفوا على يد عملاء هذا الكيان وتم نقلهم إلى الأراضي المحتلة مطالبة بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق والكشف عن ابعاد وتفاصيل هذا الحادث