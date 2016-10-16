الدراسات العليا تطلب وثيقة غير موظف شرطاً للقبول

اعلنت رئاسة جامعة دمشق أن اليوم تصدر إعلانات البرامج كافة للتسجيل على مفاضلة الدراسات العليا 18 الشهر الجاري، وذلك بعد تجهيزها والعمل عليها بحيث ستعمم على الكليات كافة بجامعة دمشق.

و أكد نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور محمد غريب أن إعلان المفاضلة يتضمن شروط القيد والتفاضل والأوراق المطلوبة التي تشمل طلب مفاضلة وصورة عن الهوية وصورة عن مصدقة التخرج ووثيقة النجاح في اللغة الإنكليزية، مشيراً فيما يخص التعليم المفتوح إلى أنه يقبل في أي برنامج ماجستير بنسبة 10% تتوزع ما بين 5% في العام و5% في الموازي.

وبموجب مجلس التعليم العالي لا يحق للطالب المقبول في مفاضلة إحدى الجامعات التقدم إلى مفاضلة أي من الجامعات الأخرى وفي حال ثبوت تقدمه يشطب قيده في الجامعة التي قبل فيها، كما لا يحق للطالب الذي قبل في إحدى مفاضلات الدراسات العليا التقدم إلى المفاضلات وإن شطب قيده في الدرجة المقبول فيها أو أنهى دراسته فيها.

وبيّن المجلس أنه لا يجوز للطالب المقبول في إحدى مفاضلات الدراسات العليا التقدم إلى مفاضلات التأهيل والتخصص ما لا يحق للطالب القيد في أكثر من درجة من درجات التأهيل والتخصص في الوقت ذاته، كما سمح المجلس لطلاب السنوات الأخيرة الذين سيتخرجون نتيجة امتحانات الدورة الإضافية التي حلت محل الدورة التكميلية بالتقدم إلى إعلان القبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2016-2017.

وتعتبر وثيقة غير موظف أو موافقة الجهة التي يعمل لديها الطالب الراغب في التسجيل على الماجستير مطلوبة عند القبول وليس وقت التقدم إلى المفاضلة ومن ثم عندما يقبل يجب إحضارها كشرط للتسجيل لكون إحدى الأوراق المطلوبة للتسجيل وغالباً ما تكون مدة التسجيل 15 يوماً وقد تمتد لشهر إذا ارتأت رئاسة الجامعة ذلك.