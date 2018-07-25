الدستور الكوبي الجديد يعرض على الشعب لمناقشته واقتراح تعديلات

عرض البرلمان الكوبي مسودة الدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه يوم الأحد الماضي في الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية على المجتمع الكوبي لمناقشته واقتراح تعديلات عليه.

وشدد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في الخطاب الختامي للدورة العادية الأولى للمجلس التشريعي التاسع على “أهمية إعداد المواطنين في المحافظات الخمس عشرة في البلاد الذين ستكون لهم مهمة ضمان نجاح التشاور” مشيرا إلى أن “كل مواطن كوبي سيتمكن من التعبير عن آرائه بحرية والمساهمة في التوصل إلى نص دستوري يعكس واقع البلاد ومستقبلها”.

ويؤكد الدستور الكوبي الجديد على الطابع الاشتراكي لكوبا ويشمل تغييرات في هيكل الدولة كما يوسع حقوق الناس ويعترف بمختلف أشكال الملكية الخاصة والعامة.

ويستمر طرح الاقتراحات للنص الذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية الوطنية حتى ال 15 من تشرين الثاني القادم.

وتهدف هذه المشاورات إلى إجراء إصلاح شامل للدستور الحالي الذي اعتمد عام 1976.