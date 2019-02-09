الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس لتحالف العدوان قبالة جيزان

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمنى واللجان الشعبية اليوم طائرة تجسس تابعة لتحالف العدوان السعودي قبالة منطقة جيزان على الحدود اليمنية السعودية.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر عسكري قوله: إن “الطائرة التجسسية أسقطت في منطقة شرق جبل جحفان في جيزان”.

وكانت الدفاعات الجوية للجيش اليمنى واللجان الشعبية أسقطت أمس طائرة تجسسية تابعة لتحالف العدوان السعودي قبالة نجران.

من جهة ثانية أوضح المصدر أن وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية تمكنت من قتل جندي سعودي خلال التصدي لمحاولة هجوم قوات العدوان على موقع الطلعة بنجران فيما شن الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع هذه القوات في الشرفة والشبكة ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوفها.