الدفاعات الجوية للجيش اليمني تسقط طائرة استطلاع للعدوان

اسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم طائرة استطلاع تابعة للنظام السعودي قبالة نجران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري بنجران قوله: “إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع لقوى العدوان في منطقة رشاحة قبالة نجران وقنص أحد المرتزقة قبالة جبال عليب”.

في سياق متصل شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على عدد من المحافظات اليمنية واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي المناطق الحدودية ما أدى إلى مقتل وإصابة ثلاث نساء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري للوكالة أن امرأة قتلت وأصيبت أخرى بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلاً بمنطقة غافرة في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة فيما أصيبت امرأة اخرى بجروح وتضررت ممتلكات المواطنين إثر قصف مدفعي وصاروخي على قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.

وكانت امرأة يمنية قتلت امس جراء غارة لطيران العدوان السعودى استهدفت منزلا في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.