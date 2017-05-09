الدفاع الأفغانية تعلن مقتل 71 مسلحا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 71 مسلحا وإصابة 35 آخرين واعتقال 7 خلال عمليات أمنية واسعة النطاق أجريت في الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن الدفاع الأفغانية قولها: ضبط كميات من الأسلحة التي تم العثور عليها خلال العمليات، إضافة إلى تفكيك عدد من الألغام والمواد المتفجرة الأخرى المزروعة من قبل المسلحين في الطرق.

وقالت إن عمليات التطهير جرت في 17 ولاية من أصل 34، دون تقديم معلومات حول عائدية هؤلاء المسلحين والخسائر في صفوف قوات الأمن الأفغانية.