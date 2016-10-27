الدفاع الألمانية ترسل دبابات للناتو على الحدود الروسية

أكدت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستمثل البلاد في كتيبة حلف “الناتو” متعددة الجنسيات في ليتوانيا بدبابات “ليوبارد 2″، وليس فقط بالجنود.

ونقل مراسل وكالة “تاس” الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية توماس فريو، قوله: “في الواقع، هناك قرار لإرسال الدبابات إلى هناك، لكننا لا نستطيع تحديد العدد الذي يدور الحديث عنه”، مشيرا إلى أن كمية المعدات العسكرية “يتم تحديدها وفقا للاحتياجات”.

وذكر فريو أن هذه الدبابات سيتم استخدامها في المناورات العسكرية إلى جانب مهمات أخرى، مؤكدا “أن الهدف الرئيسي منها هو إثبات الوجود”.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير ليين، قالت إن بلادها تعتزم إرسال من 400 إلى 600 جندي إلى ليتوانيا، مشيرة إلى أن العدد الكلي للكتيبة في هذه الدولة سيكون حول ألف شخص.