الدفاع الأمريكية تعترف بصعوبة اي عمل عسكري ضد كوريا الشمالية

أقر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بصعوبة ومحدودية الخيار العسكري الأمريكي ازاء كوريا الديمقراطية لان اي خيار من هذا النوع سيكون كارثيا.

وقال ماتيس خلال مؤتمر صحفي امس اوردته وكالة الصحافة الفرنسية “إن خيارا عسكريا ضد بيونغ يانغ لوقف برنامجها النووي والبالستي سيكون مأسويا الى درجة لا يمكن تصورها” مضيفا “كما تعرفون اذا وصلنا إلى الخيار العسكري فسيكون الامر ماسويا الى درجة لا يمكن تصورها “.

وفي تراجع واضح عن التهديدات الامريكية ضد كوريا الديمقراطيه بين ماتيس ان الجهود الامريكية تتركز الان على العمل مع الامم المتحدة ودول المنطقة للوصول الى حل وقال “إن جهودنا تتركز لهذا السبب على العمل مع الأمم المتحدة والعمل مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية في محاولة للتوصل إلى حل”.

وكانت كوريا الديمقراطية أجرت الاسبوع الماضي تجربة ناجحة لاطلاق صاروخ بالستي من المدى المتوسط ويحمل اسم هواسونغ 12 ردا على التهديدات الأمريكية وهدفت التجربة إلى اختبار التفاصيل التقنية والخصائص للنوع الجديد القادر على حمل رأس نووية كبيرة وقوية.

وتتعمد الولايات المتحدة بشكل دائم إثارة التوتر في شبه الجزيرة الكورية واستفزاز كوريا الديمقراطية وتهديد سلامة أراضيها من خلال المناورات العسكرية السنوية التي تجريها مع كوريا الجنوبية ونشر قوات وأسلحة أمريكية في هذا البلد وآخرها منظومة صواريخ ثاد التي بدأت بتسليمها إلى سيئول في ال26من نيسان الماضي فيما تؤكد كوريا الديمقراطية دائما عزمها اتخاذ التدابير اللازمة ضد التهديدات الأمريكية.