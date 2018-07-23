الدفاع الإيرانية: تدشين خط إنتاج صاروخ جو جو متوسط المدى

جهزت إيران اليوم، خط إنتاج صاروخ جو جو متوسط المدى ومجهز بأحدث تقنيات التكنولوجيا.

وقال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي على هامش مراسم تدشين صاروخ فكور: “إن الخبراء الإيرانيين في منظمة الصناعات الجوفضائية بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة تمكنوا رغم الحظر من تدشين خط إنتاج هذا الصاروخ بعد انجاز مراحل التصميم والتصنيع والإطلاق الناجح في العام الماضي لافتا إلى خطة وزارة الدفاع في جعل أسلحة ومعدات القوات الإيرانية ذكية الطابع.

وأضاف حاتمي: “إن جميع المقاتلات قادرة على حمل وإطلاق هذا الصاروخ” مبينا أن إيران تزيد من قدراتها الدفاعية باستمرار لتوفير أمنها القومي والدفاع عن مصالحها الوطنية ولن تأخذ الإذن من أحد في هذا السياق.

وبين الوزير الإيراني أن هذا الانجاز الدفاعي المهم أثبت أنه لا أحد يمكنه الوقوف أمام عزم وإرادة الشعب الإيراني في المجال الدفاعي.