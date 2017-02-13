الدفاع الإيرانية.. لن نسمح بالتدخل في شؤوننا الدفاعية

أعلن مساعد وزير الدفاع الإيراني العميد رضا طلائي نيك أن طهران لن تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها الدفاعية، وهي تنفذ خطواتها الدفاعية والعسكرية وفق أولوياتها الخاصة.

وصرح طلائي نيك أن إيران تستخدم جميع طاقاتها الدفاعية والصاروخية للدفاع عن نفسها ولن تسمح لأحد بالتدخل في هذا الشأن، قائلاً: «الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت باستمرار على الاستخدامات الدفاعية لمعداتها العسكرية»، كما أشار إلى أن تجهيز الصناعات الدفاعية يعد أمرا طبيعيا بالنظر إلى التهديدات القائمة في العالم اليوم وفي هذا السياق يتخذ المسؤولون الخطوات اللازمة.

وكان مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أكد أول أمس أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكن أن توقف مسار تطور قدرات إيران الدفاعية.