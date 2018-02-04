الدفاع الإيرانية: واشنطن أوجدت “داعش” لاستهداف سورية ودول المنطقة

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن أمريكا هي التي أوجدت تنظيم “داعش” الإرهابي، لتستخدمه في استهداف سورية والعراق وغيرهما من دول المنطقة.

حاتمي، في اتصال هاتفي مع نظيره الأفغاني الفريق طارق شاه بهرامي، ذكر أن أمريكا وبعد هزيمة تنظيم “داعش” الكبيرة في كل من سورية والعراق تحاول إنقاذه ونقل إرهابييه إلى أفغانستان، لتستغل جرائمه الوقحة في تبرير وجودها في هذا البلد، لافتا إلى أن الأمريكيين يحاولون بكل السبل تمرير مخططهم الرامي إلى رفع عديد قواتهم في أفغانستان.

في السياق، لفت حاتمي إلى أن الإعلان عن القدس عاصمة لكيان الاحتلال كشف للعالم من جديد عن صورة أمريكا المنافقة وعدائها للمسلمين.