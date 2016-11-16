الدفاع الايرانية: التراجع عن الاتفاق النووي سيكلف الغرب ثمناً باهظاً

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أن تراجع الغرب عن الاتفاق النووي سيكلفه ثمناً باهظاً، مشيراً إلى أن بلاده وصلت إلى مرحلة متقدمة من التطور في مختلف المجالات وخاصة العسكرية.

وقال دهقان خلال افتتاح المعرض الجوي الدولي الثامن جنوب ايران.. “مهما دعت أمريكا إلى العودة إلى نقطة الصفر في المفاوضات النووية فإن هذا الأمر لن يتحقق وندعو الأمريكان لعدم تشويه صورتهم أكثر مما هي مشوهة”.

ولفت دهقان إلى أن إيران استطاعت خلال الأعوام الأخيرة أن تطور قدرتها الإنتاجية حيث بلغ عدد الشركات التي تتعامل مع وزراة الدفاع الإيرانية 4ر3 آلاف شركة، مشيراً إلى بعض الدول بينها الصين وروسيا وافقت على التعاون مع إيران في الاستثمار بالمجال العسكري.

وكانت إيران والدول الست الكبرى أعلنوا رسميا في تموز من العام الماضي توقيع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي ينص عند تنفيذه على رفع العقوبات والحظر تدريجياً عن إيران مقابل تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم.