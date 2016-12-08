الدفاع الروسية: أكثر من 600 عنصر مشاة البحرية تم إعدادهم لمهام مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أكثر من 600 عنصر من مشاة البحرية الروسية تلقوا تدريبات على مكافحة الإرهاب في المركز الموحد للتدريب التابع لسلاح البحرية في مدينة سان بطرسبورغ.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن الوزارة قولها في بيان.. “إن المركز قام هذا العام بتدريب أكثر من 600 عنصر من أفراد الوحدات التابعة لقوات مشاة البحرية للاستفادة منهم بصفتهم أفرادا في مجموعات مكافحة الإرهاب التي تعمل على متن السفن وتنفذ مهام خاصة في البحار البعيدة والمحيطات”.

ويخصص البرنامج لتدريب أفراد مشاة البحرية الذين يقومون بأداء الخدمة العسكرية على أساس التعاقد وذلك لإعدادهم لأداء الخدمة في مجموعات مكافحة الإرهاب خلال مدة طويلة ويضم هذا البرنامج دراسة حول تركيب السفن القتالية من جميع انواعها والوسائل التقنية والأسلحة الموجودة على متنها ودراسة قانون البحار الدولي والتدريب على مختلف الأنشطة التي تستخدم عند القيام بعمليات الحراسة والدفاع اضافة إلى التدريب على الأساليب التكتيكية للعمل ضمن تشكيل جماعات التفتيش وعلى أساليب الإنزال على السفن والمراكب عند تنفيذ مهام مكافحة الإرهاب.