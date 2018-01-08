الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي بطائرات دون طيار على مطار حميميم ونقطة دعم بطرطوس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إحباط الدفاعات الجوية الروسية محاولة هجوم إرهابي على مطار حميميم ونقطة دعم القوات البحرية الروسية في طرطوس عبر 13 طائرة دون طيار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “وسائط الدفاع الجوي الروسية رصدت أول أمس وعلى مسافة بعيدة عن حميميم 13 هدفا جويا مجهولة الهوية كانت تقترب من أجواء المواقع الروسية في مطار حميميم ونقطة دعم القوات البحرية الروسية في طرطوس وقامت باستهدافها”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الهجوم لم يسفر عن سقوط خسائر بشرية أو مادية” مبينة أن “الهجوم على المنشآت العسكرية الروسية في سورية يظهر أن الإرهابيين لديهم التقنيات اللازمة لارتكاب اعتداءات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار القاذفة في أي بلد”.

وكانت الدفاع الروسية اعلنت الخميس الفائت تعرض مطار حميميم لقصف مفاجئ بقذائف هاون نفذته مجموعة ارهابية أدى إلى مقتل اثنين من العسكريين الروس ونفت حينها ما تناقلته وسائل إعلام حول تدمير طائرات في المطار.

وتشارك روسيا في الحرب على الإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية.