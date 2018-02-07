الدفاع الروسية: إرهابيو “النصرة” حصلوا على مضادات جوية

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في سورية حصل على أنظمة مضادة للطائرات ويقوم باستخدامها لاستهداف الطائرات الحربية.

وأشارت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الى أنها “تعمل على تقصي قنوات إيصال أنظمة دفاع محمولة على الكتف مضادة للطائرات إلى إرهابيي جبهة النصرة في سورية وتحديد نوع هذه المنظومات بدقة”.

وأعربت الوزارة عن “قلقها البالغ من حصول إرهابيي جبهة النصرة على منظومات الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف والتي يمكن استخدامها في سورية وخارجها”.

وكان تنظيم جبهة النصرة اسقط السبت الماضي طائرة روسية مقاتلة من طراز سو 25 بواسطة صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات حيث أكدت التقارير أن الصواريخ المستخدمة في إسقاطها من طراز “مان باد” الأمريكية الصنع.

وزعم البنتاغون بعد إسقاط الطائرة مباشرة بأنه لم يسلم صواريخ مضادة للطيران إلى التنظيمات الإرهابية في سورية في وقت تشير فيه التقارير إلى إمكانية حصول تنظيم جبهة النصرة على هذه الصواريخ بشكل مباشر أو عبر وسيط حيث سبق للنظام السعودي أن أقر بتسليم الإرهابيين في سورية صواريخ “تاو” أمريكية الصنع.