الدفاع الروسية: إصابة عسكريين روسيين بقصف الإرهابيين بمعبر الكاستيلو بحلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إصابة عسكريين روسيين اثنين بجروح اليوم جراء قصف التنظيمات الإارهابية المعبر الإنساني في الكاستيلو شمال مدينة حلب.

وبينت الوزارة في بيان لها اليوم أن “اثنين من العسكريين المصابين تابعين لمركز التنسيق الروسي في حميميم أصيبا بشظايا قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون عل معبر الكاستيلو وتم نقلهما إلى منطقة آمنة في المدينة حيث يتم تقديم الخدمات الطبية الضرورية لهما” مؤكدة أنهما “حالة مستقرة ولا تهديد على حياتهما”.

ولفتت الوزارة إلى أن التنظيمات الإرهابية قصفت معبر الكاستيلو بإسطوانات غاز محشوة بالمتفجرات باستخدام راجمات صواريخ بدائية الصنع ومدافع هاون مشيرة إلى أنه تم تعليق البث الحي مؤقتا من منطقة المعبر وتم إجلاء نحو 50 صحفيا من المنطقة.

وأصيب اليوم مراسل الإخبارية السورية الزميل وليد هنايا بشظايا قذائف أطلقها إرهابيون على معبر الكاستيلو.

وتمنع التنظيمات الإرهابية المدنيين من مغادرة أحياء حلب الشرقية رغم سريان مهلة إنسانية منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم لإخلاء المدنيين والجرحى إضافة إلى مغادرة المسلحين عبر المعابر الثمانية التي خصصتها وحدات الجيش العربي السوري بالتنسيق مع الجانب الروسي.