الدفاع الروسية: استعداد لإعادة تفعيل” المذكرة الروسية الأمريكية حول ضمان سلامة التحليقات في الأجواء السورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف ونظيره الأمريكي جوزيف دانفورد “أكدا استعدادهما لإعادة تفعيل” المذكرة الروسية الأمريكية حول ضمان سلامة التحليقات في الأجواء السورية.

وعلقت روسيا العمل بالمذكرة عقب العدوان الأمريكي على مطار الشعيرات في سورية في السابع من الشهر الماضي حيث أكدت روسيا أنها ستعيد العمل بالمذكرة “فقط عندما ستتأكد من عدم تكرار واشنطن مستقبلا مثل هذه الأفعال التي لا يمكن التنبؤ بها”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن “غيراسيموف ودانفورد أبديا خلال مكالمة هاتفية بينهما جرت بطلب من الجانب الأمريكي اليوم استعداد البلدين للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتهما في إطار المذكرة الروسية الأمريكية الهادفة إلى ضمان سلامة تحليق طيران البلدين وتجنب الحوادث أثناء العمليات العسكرية ضد تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة في الأجواء السورية” كما اتفق الوزيران على مواصلة العمل لاتخاذ إجراءات إضافية لتفادي الصدامات بين الطائرات.

وتقود الولايات المتحدة منذ آب عام 2014 تحالفا استعراضيا غير شرعي بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي لم يحقق أي نتائج تذكر على الأرض بل أسهم في تمدد التنظيم المتطرف لتطول اعتداءاته الدول الداعمة له.

إلى ذلك بحث غيراسيموف ودانفورد الوضع في سورية والنتائج التي تم التوصل إليها في اجتماع استانا 4.

وكانت الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية وهي روسيا وإيران وتركيا وقعت أول من أمس خلال الجلسة العامة لاجتماع استانا 4 في العاصمة الكازاخية على المذكرة الروسية الخاصة بمناطق تخفيف التوتر.