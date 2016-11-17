الدفاع الروسية: استهداف مواقع “داعش والنصرة” الإرهابيين بصواريخ مجنحة

نشرت وزارة الدفاع الروسية على حسابها في موقع “تويتر”، شريط فيديو يظهر عملية توجيه قاذفات استراتيجية روسية من طراز “تو-95 إم إس” ضربات بصواريخ مجنحة إلى مواقع الإرهابيين في سورية.

جاء ذلك بعد دقائق على إعلان الوزارة أن قاذفات استراتيجية من القوات الجوية الفضائية الروسية وجهت الخميس 17 تشرين الثاني، ضربات بصواريخ مجنحة إلى مواقع تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين في سورية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه “تم إطلاق الصواريخ المجنحة من الجو فوق منطقة في مياه البحر الأبيض المتوسط، وأقلعت الطائرات من أحد المطارات الواقعة على الأراضي الروسية ونفذت عمليتين للتزود بالوقود جوا وقطعت مسافة تبلغ 11 ألف كيلومتر”.

وأضاف البيان أنه تم إشراك مقاتلات من طراز “سو-33” تابعة لحاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” وكذلك الطيران الحربي من قاعدة حميميم، مشيرا إلى أن مقاتلات من طراز “سو-30” غطت سير العملية، فيما نفذت الطائرات من دون طيار مهام تسجيل نتائج الضربات.