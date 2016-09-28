الدفاع الروسية: الإرهابيون يعدون لهجمات بالأسلحة الكيماوية في حلب

أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه لديها معلومات عن تورط فصيل مسلح تابع لـ “جبهة النصرة” الإرهابي في قصف قافلة المساعدات الإنسانية في حلب.

وقالت الدفاع الروسية إن الإرهابيين يعدون لاستهداف الجيش السوري والمدنيين بأسلحة كيماوية في حلب.

وقال الفريق، فيكتور بوزنيخير، النائب الأول لرئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في مؤتمر عقدته وزارة الدفاع الروسية: إن “المجموعات الإرهابية تحضر لشن ضربات استفزازية باستخدام الأسلحة الكيماوية على مواقع الجيش السوري والأحياء السكنية في ريف حلب الشرقي، بهدف توجيه الاتهامات بهذا الشأن إلى القوات الحكومية”.

من جهة ثانية، قال المسؤول الروسي: إن “إن موسكو تخطط لإرسال وفد من الخبراء الروسي إلى جنيف في أقرب وقت لاستئناف المشاورات مع الجانب الأمريكي .

وأوضح بوزنيخير أن التنظيمات الإرهابية استغلت أسبوع الهدنة، في محافظتي حلب وحماة، لإكمال مخزونهم من العتاد والسلاح وقامت بشن هجمات إرهابية.