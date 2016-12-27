الدفاع الروسية: التحليل الأولي للصندوق الأسود للطائرة المنكوبة يمكننا من حصر أسباب سقوطها

أكدت وزرة الدفاع الروسية، الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول، أن التحليل الأولي لبيانات الصندوق الأسود للطائرة “تو-154” الروسية، سيمكن من حصر أسباب تحطم الطائرة المنكوبة.

وقالت الوزارة إن عملية فك تشفير البيانات الموجودة في الشريط الممغنط متواصلة، في معهد البحوث العلمي المركزي التابع للقوات الجوية.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة الحكومية ستقدم الاستنتاجات النهائية حول أسباب الحادث، بعد النظر في جميع العوامل المحتملة.

وكانت طائرة “تو-154” التابعة لوزارة الدفاع الروسية قد تحطمت، فجر الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول، قبالة سواحل مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود، بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار المدينة نفسها.

وأودت الكارثة بحياة 92 شخصا، هم أفراد الطاقم ومجموعة عسكريين وفرقة موسيقية تابعة للجيش الروسي كانت تستعد للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة رأس السنة في قاعدة حميميم الجوية الروسية بسورية، والناشطة الاجتماعية الطبيبة يليزافيتا غلينكا، ومسؤولون حكوميون.