الدفاع الروسية: الجيش السوري يصد هجمات الإرهابيين في تدمر

صرحت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش العربي السوري يصد جميع هجمات إرهابيي تنظيم “داعش” على مدينة تدمر بإسناد جوي روسي .

وأضافت الدفاع الروسية أن الطيران الروسي نفذ 64 غارة على محيط مدينة تدمر أسفرت عن مقتل أكثر من 300 ارهابي من تنظيم “داعش”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الروسي قام ليلاً بقصف مواقع وأرتال الإرهابيين الذين هاجموا تدمر مجدداً في محاولة للسيطرة على المدينة من جديد.

ووفق وزارة الدفاع الروسية أسفرت الغارات عن مصرع أكثر من 300 مسلح وتدمير 11 دبابة وعربة مشاة إضافة إلى 31 سيارة مجهزة بالرشاشات