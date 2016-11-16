“الدفاع الروسية”: الخطاب العلني لواشنطن حول سورية يستند إلى “الكذب الفاضح”

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الخطاب “العلني” لوزارة الخارجية الامريكية حول سورية يستند الى “الكذب الفاضح”.

وبحسب موقع “سبوتنيك” الذي نقل عن الناطق الرسمي باسم الوزارة اللواء ايغور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة قوله فى تصريحات صحفية ان “تكرار الشائعات حول قصف مستشفيات يؤكد أن الخطاب العلني للخارجية الامريكية حول سورية يستند الى الكذب الفاضح”0

وكانت وزارة الدفاع الروسية جددت في وقت سابق اليوم تأكيدها أن الطيران الروسي والسوري لم ينفذ منذ 28 يوما أي ضربات على حلب وقال كوناشينكوف في تصريح صحفي “انه أثناء تنفيذ الضربات الصاروخية المكثفة باستخدام الصواريخ المجنحة اليوم ضد مواقع تنظيمي /داعش/ و/جبهة النصرة/ الارهابيين لم توجه أي ضربات ضد أهداف في حلب” مشيرا الى أن “تقارير قناة الجزيرة القطرية وما يسمى المرصد السوري الذى يقع مقره في بريطانيا وغيرهما من المصادر المماثلة حول قصف مستشفى في حلب هي ليست الا محض كذب”.