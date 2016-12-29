الدفاع الروسية: المجموعات التي لم تنضم لاتفاق وقف الأعمال القتالية “إرهابية”

شدد وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو على اعتبار مجموعات “المعارضة المسلحة” التي لم تنضم لاتفاق وقف الأعمال القتالية إرهابية” مبينا أنه تم “فتح خط ساخن مع تركيا فيما يخص الرقابة على تنفيذ الاتفاق وأن جوهر هذه الرقابة يكمن في اعتبار التنظيمات التي لن تتوقف عن القتال إرهابية والشروع في محاربتها مثل تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة”.

وأوضح الوزير الروسي أن “الجهود الأساسية خلال المفاوضات التي استمرت لمدة شهرين ركزت على تحديد مواقع فصائل المعارضة المسلحة على الخرائط” مؤكدا “الاستعداد لضمان إحلال نظام وقف الأعمال القتالية وإطلاق حوار مباشر بين الحكومة السورية والمعارضة المهتمة بالحفاظ على وحدة أراضي سورية وسيادتها”.

من جانبه قال لافروف.. “روسيا ستدعو ممثلي الأمم المتحدة للانضمام لتطبيق الاتفاقات حول سورية وانها تعول على انضمام الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب بعد تسلمها السلطة الشهر المقبل لجهود التسوية في سورية”.

وأضاف لافروف.. “نظرا لأهمية توسيع مجموعة الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية ننوي دعوة مصر للانضمام إلى هذه الاتفاقات في المرحلة الراهنة وسيكون من الضروري في المراحل القادمة على الأرجح إشراك الدول المحورية الأخرى التي لها تأثير على التطورات في سورية”.

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه “ستتم دعوة ممثلين عن الأمم المتحدة للمشاركة في تنفيذ الاتفاق ما سيسمح بضمان الطابع المتواصل للعملية السياسية في الأطر التي أقرها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2254”.

وفي سياق متصل ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قائمة “المجموعات المسلحة” التي انضمت لاتفاق وقف الأعمال القتالية هي “فيلق الشام” و”أحرار الشام” و”جيش الإسلام” و”ثوار الشام” و”جيش المجاهدين” و”جيش إدلب” و”الجبهة الشامية”.