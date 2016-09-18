الدفاع الروسية: المجموعات المسلحة تستغل الهدنة لتنفيذ هجمات واسعة على حلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المجموعات المسلحة “تستخدم أيام التهدئة لإعادة تجميع قواها استعدادا لهجمات واسعة في حلب”.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف.. إنه “على مدى 6 أيام من سريان نظام التهدئة في سورية وحده الجيش السوري من أظهر التزاما حقيقيا به بخلاف المجموعات المسلحة إذ فشل الجانب الأمريكي في التأثير عليها ولم يقدم بيانات دقيقة حول أي منها أو عن مدى التزامها بالتهدئة”.

وأضاف المسؤول العسكري الروسي.. إننا “شهدنا حالة عكسية تجلت في ازدياد حدة قصف المجموعات المسلحة واستهدافها أحياء سكنية ومواقع للجيش السوري”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أمس أن الجانب الامريكي لم يرد على أي بلاغ قدمته روسيا بشأن خرق المجموعات المسلحة لنظام التهدئة حيث تتهرب واشنطن من إجراء المباحثات الهاتفية المخططة مسبقا ما يظهر أنها غير مستعدة لاتخاذ اجراءات ترغم المجموعات المسلحة الخاضعة لنفوذها على الالتزام بنظام التهدئة.

من جهة أخرى أشار كوناشينكوف نقلا عن مهجرين نازحين أتيح خروجهم من شرق حلب إلى أن المسلحين هناك قتلوا 26 مدنيا حيث قال.. “أكد النازحون الذين تم إجلاؤهم من حي الشيخ خضر في حلب أن المسلحين أعدموا 26 من سكان المنطقة بمن فيهم 9 قاصرين شاركوا في مظاهرة تضم المئات من السكان لمطالبة مسلحين غرباء بالمغادرة وخفض حدة العنف والقتال فيه”.