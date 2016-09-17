الدفاع الروسية: المجموعات المسلحة خرقت نظام التهدئة 199 منذ بدايته

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن المجموعات المسلحة انتهكت نظام التهدئة 199 مرة في سورية منذ بدء تطبيقه في 12 الشهر الجاري.

وذكر النائب الأول لرئيس إدارة العمليات بهيئة الأركان الروسية الجنرال فيكتور بوزنيخير أن المجموعات المسلحة “لم تتوقف عن خرق نظام التهدئة” مشيرا إلى أن “عدد انتهاكاتها خلال الساعات ال 24 الماضية بلغ 55 ليرتفع اجمالي الانتهاكات إلى 199 مرة حتى الآن”.

وأضاف بوزنيخير ان خروقات التهدئة وحوادث إطلاق النار من قبل المجموعات المسلحة “لا تسمح بتأمين نقل المساعدات الإنسانية إلى حلب”.

ولفت المسؤءول العسكري الروسي إلى أنه تم أمس “توقيع اتفاقيات مصالحة مع وجهاء 4 بلدات جديدة ليبلغ إجمالي عدد اتفاقات المصالحة الموقعة في سورية 627 حتى الآن”.

من جانبه حذر رئيس مركز حميميم الفريق فلاديمير سافتشينكو من ان المجموعات المسلحة “تستغل نظام التهدئة لإعادة انتشار قواتها والحصول على كميات إضافية من الذخائر والأسلحة وتستعد للتحول إلى هجوم بغية احتلال أراض جديدة”.

وأفاد سافتشينكو بأن الطرف الروسي “يحرص على إبلاغ الجانب الأمريكي باستمرار المجموعات المسلحة في خرق نظام التهدئة لكن الطرف الأمريكي لم يرد على أي بلاغ” مبينا أن ذلك يؤكد “أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاتخاذ إجراءات إرغام المجموعات المسلحة الخاضعة لنفوذها على الالتزام بنظام التهدئة”.

وأوضح رئيس المركز أن “الحكومة السورية تضمن مرور قوافل المساعدات إلا ان مسألة أمن القافلة أثناء مرورها بمناطق انتشار المجموعات المسلحة المرتبطة بالولايات المتحدة غير مضمونة حتى الآن”.

وبدأ تطبيق نظام التهدئة مساء الثاني عشر من أيلول الجاري مدة 7 أيام مع احتفاظ وحدات الجيش والقوات المسلحة بحق الرد الحاسم باستخدام جميع الوسائط النارية على أي خرق من جانب المجموعات المسلحة.