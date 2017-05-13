الدفاع الروسية: الوضع في مناطق تخفيف التوتر بسورية مستقر

وصفت مجموعات المراقبة على نظام وقف الأعمال القتالية الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سورية بأنه “مستقر” بحسب ما افادت به وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم.. انه تم “تسجيل 11 انتهاكا محدودا في محافظات دمشق وحماة وحمص واللاذقية وإدلب ودرعا تمثلت في رمايات بطريقة عشوائية من الأسلحة التقليدية في مناطق انتشار تنظيمي جبهة النصرة و/داعش/ الإرهابيين”.

وأضافت الوزارة في بيانها.. ان “المباحثات مع قادة فصائل المعارضة المسلحة مستمرة بشأن انضمامها إلى نظام وقف الأعمال القتالية في محافظات حلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة”.

ويبلغ عدد المجموعات المسلحة التي أعلنت عن قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية 218 مجموعة حاليا في حين انضمت 1495 مدينة وبلدة سورية إلى نظام وقف الأعمال القتالية حتى الآن بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.