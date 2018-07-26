الدفاع الروسية تؤكد عودة 200 من الشرطة العسكرية لديها من سورية

أكدت وزارة الدفاع الروسية عودة نحو 200 من أفراد الشرطة العسكرية الروسية إلى روسيا بعد تأدية مهامهم في سورية.

وأشارت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة سبوتنيك اليوم إلى أن”نحو 200 من عناصر الشرطة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية عادوا على متن طائرة نقل عسكرية بعد نجاحهم بأداء مهام خاصة على أراضي الجمهورية العربية السورية”.

وشارك عناصر من الشرطة العسكرية الروسية خلال الفترة الماضية في مهام تعزيز الأمن والاستقرار في عدد من المناطق التي تم إخراج الإرهابيين منها ولا سيما في غوطتي دمشق الغربية والشرقية.

وتشارك القوات الجوية الروسية منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية في دعم جهود الجيش العربي السوري في حربه على التنظيمات الإرهابية.