الدفاع الروسية تدعو إلى بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وعودة المهجرين

جدد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الدعوة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وضرورة بذل الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف وعودة المهجرين السوريين الى منازلهم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن شويغو قوله في كلمة ألقاها في الجلسة الخامسة لوزراء دفاع بلدان آسيان وشركائهم التي تجري اليوم.. الاهتمام الكبير يعار لحل القضايا الإنسانية في سورية وعودة المهجرين إلى منازلهم.

من جهة أخرى حذر شويغو من أن عودة الارهابيين الذين كانوا يقاتلون في سورية والعراق إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئء تزيد الخطر الإرهابي في هذه المنطقة.

وأشار شويغو إلى أن القوات الجوية الروسية المشاركة الى جانب الجيش العربي السوري في محاربة الارهاب نفذت أكثر من 40 ألف تحليق وقضت على آلاف الإرهابيين ودمرت عشرات الآلاف من المنشآت التابعة للإرهابيين مبينا أن المهندسين العسكريين الروس قاموا بإزالة الألغام في 5ر6 آلاف هكتار من الأراضي و 5ر1 ألف كيلومتر من الطرق و19 ألف منزل.

وتشارك القوات الجوية الروسية منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية في دعم جهود الجيش العربي السوري في حربه على التنظيمات الإرهابية.