الدفاع الروسية: تصريحات كيربي حماقات ولغو إعلامي

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف اليوم أن الحماقات الأخيرة التي أطلقها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي بشان القصف المزعوم لمستشفيات في سورية مجرد “لغو إعلامي ستترك وصمة عار في سجله”.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن كوناشينكوف قوله: “إنه أصبح من الواضح تماما للجميع أن المستشفيات والعيادات المتنقلة التي يزعم كيربي أنه تم تدميرها في حلب جراء القصف موجودة فقط في مخيلته” واصفا تكهنات كيربي ب “اللغو الإعلامي” مبينا “أن مثل هذه التكهنات ستترك وصمة عار إن لم يكن على الزي الرسمي فمن المؤكد على السيرة الذاتية للأدميرال كيربي”.

ولفت كوناشينكوف إلى أنه “لو جرى حساب عدد المستشفيات والعيادات المتنقلة التي ذكرها مسؤولون أمريكيون وبريطانيون خلال العام الماضي سنتوصل إلى نتيجة أنه لا يوجد في سورية شيء على الإطلاق سوى المستشفيات”.

وأضاف كوناشينكوف.. إن روسيا “طلبت مرارا من المسؤولين في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول بالإضافة إلى المنظمات الدولية تقديم معلومات حول مواقع مراكز المساعدة الطبية والمدارس في المناطق السورية التي يسيطر عليها الإرهابيون وكان الجواب دائما أن لا أحد يملك مثل هذه المعلومات” مؤكداً “أن كل ما هو معروف بالنسبة لهم يتمثل في بيانات يصدرها ما يسمى “القبعات البيضاء” أو نشطاء محليون مجهولو الهوية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية جددت يوم الثلاثاء الماضي تأكيدها أن الطيران الروسى والسورى لم ينفذ منذ 28 يوما أى ضربات على حلب وقال كوناشينكوف في تصريح صحفي “أنه أثناء تنفيذ الضربات الصاروخية المكثفة باستخدام الصواريخ المجنحة اليوم ضد مواقع تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين لم توجه أي ضربات ضد أهداف في حلب”.