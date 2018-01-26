الدفاع الروسية: تصريحات وزير الدفاع البريطاني غير عقلانية

وصفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون بشأن خطط روسية للإضرار بالاقتصاد البريطاني بأنها طفولية وغير عقلانية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف قوله ساخرا: “يبدو أن ويليامسون فقد حاسة الإدراك في سياق نضاله الدؤوب من أجل الحصول على أموال الميزانية العسكرية” مشيرا إلى أن “المخاوف التي ساقها الأخير بشأن تصوير روسيا لمحطات الكهرباء أو دراستها لمسارات أنابيب الغاز البريطانية تستحق أن تنشر في مجلات الأطفال الفكاهية أو مسلسل الأطفال سيرك مونتي بايثون الطائر”.

وأضاف: “إن المعلومات حول مواقع محطات الكهرباء أو أنابيب الغاز البريطانية ليست سرية أكثر من صور دير وستمنستر أو ساعة بيغ بن” مشيرا إلى أن “ويليامسون ليس أول وزير دفاع يحاول تحقيق مكاسب من خلال تخويف البريطانيين من روسيا”.

وقال كوناشينكوف: “ومع هذا الهراء الذي يرفع في تقارير إلى هيئة الأركان العامة البريطانية ينبغي للبريطانيين ألا يفكروا في زيادة ميزانية الدفاع بل في إعادة تأهيل ضباط الأركان البريطانيين مع التركيز على الفحص النفسي لهم”.