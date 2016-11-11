الدفاع الروسية تطلب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إرسال خبراء لـ«1070» بحلب

طلبت وزارة الدفاع الروسية من منظمة نزع الأسلحة الكيميائية إرسال خبراء إلى حي 1070 جنوب حلب للتحقيق في استخدام التنظيمات الإرهابية أسلحة كيميائية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها “سنسلم منظمة نزع الأسلحة الكيميائية عينات من موقع استهدفه الإرهابيون في حلب تؤكد استخدامهم أسلحة كيميائية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن خبراء وزارة الدفاع الروسية وجدوا قذائف مدفعية تعود للإرهابيين لم تنفجر تحتوي على مواد سامة، بالإضافة إلى عينات أخذت من مكان استخدام (القذائف) من ضمنها شظايا القذائف المنفجرة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أنه سيتم إجراء تحليل معمق على العينات التي أخذت في حلب في مختبر التحليل الكيميائي العلمي، ذاكرا أن المختبر هذا معتمد من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.