الدفاع الروسية: تطوير إمكانيات “سوخوي 34” القتالية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تطوير طائرات حديثة من عائلة طائرات “سوخوي”.

ودعت وزارة الدفاع الروسية شركات الإنتاج الحربي لتقديم عروض لعقود بقيمة 256.5 مليون روبل لتجهيز المقاتلات القاذفة “سو-34” بحاويات خارجية إضافية.

ولن تحمل الحاويات الإضافية القنابل أو الصواريخ، إذ يجب أن تحوي تقنية الاستطلاع والاستخبار، أي أن القصد تعزيز إمكانيات طائرات “سو-34” لكشف الأهداف المطلوب تدميرها.

وصممت طائرة “سو-34” كمقاتلة قاذفة بإمكانها تدمير أهداف أرضية وجوية حتى في ظل الظروف الجوية الرديئة، وتنتمي طائرة “سو-34” إلى الجيل 4++ من المقاتلات القاذفة.

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