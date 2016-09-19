الدفاع الروسية تعلن إيقافها البث المباشر في حلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن ايقافها البث المباشر للأوضاع في الجزء الجنوبي من مدينة حلب السورية بسبب قصف المسلحين للمنطقة، بحسب بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.

وجاء في البيان “أن المسلحين قاموا باستهداف مبنى أكاديمية الأسد في حلب، حيث وضعت كاميرا مراقبة، وهم بذلك يقومون بخرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة”.

وأكدت الوزارة أن العسكريين الروس المشرفين على عمل الكاميرا لم يصب أحد منهم بأذى، إلا أن الأجهزة تضررت.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق، عن زيادة عدد المراكز التي تجري بثا مباشرا من مدينة حلب لتوسيع إمكانية الرقابة على سير تطبيق نظام وقف العمليات القتالية في سورية.

ونشرت مراكز البث المباشر في جبل الزرزور والخالدية وحي الأنصار ومنطقة مطار النيرب.

تجدر الإشارة إلى أن البث المباشر من حلب عن طريق كاميرات الرقابة على الأرض ومن طائرة بدون طيار نظم على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية.