الدفاع الروسية تعلن عن هدنة إنسانية في حلب لـ8 ساعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن هدنة إنسانية في حلب يوم الخميس المقبل، مؤكدة أن الطيران الروسي والسوري المشترك سيعلقان الضربات من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء.

وأوضح الفريق سيرغي رودسكوي رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي يوم الاثنين 17 تشرين الأول: “إننا ندرك أن تنسيق جميع المسائل (المتعلقة بخروج إرهابيي “النصرة” من حلب) قد يستغرق وقتا طويلا، ولذلك قررنا ألا نضيع الوقت، وأن نبدأ بإعلان فترات تهدئة إنسانية، وبالدرجة الأولى لمرور المدنيين بحرية، ولإجلاء المرضى والمصابين، ولخروج المسلحين”.

وبشأن خروج المسلحين، أوضح رودسكوي أن الحديث يدور عن فتح ممرين من أحياء حلب الشرقية إلى ريف إدلب، أحدهما عبر طريق الكاستيلو شمالي المدينة والممر الثاني في جنوب المدينة.

وأكد رودسكوي أن الممرات الـ6 التي فتحت سابقا لخروج المدنيين، مازالت مفتوحة. وأن الجانب الروسي يضمن أمن المدنيين، وستقدم لهم المساعدات الطبية كما سينقلون إلى مراكز إيواء.

وأضاف رودسكوي أن سكان الأحياء الشرقية في حلب سيبلغون بأوقات وقف القصف، عبر منشورات ستسقطها طائرات، وعبر رسائل قصيرة إلى الهواتف المحمولة.

وطالب رودسكي زعماء الارهابيين بإزلة إزالة الألغام التي زرعوها في محيط الممرات الإنسانية، والسماح للمدنيين بالخروج، مؤكدا أنه سيتم تزويد أولئك الذين سيخرجون من الأحياء الشرقية، بالوجبات الساخنة والمستلزمات الأولية.

وأكد رودسكوي أن الجانب الروسي مستعد لوقف إطلاق النار وضمان وصول الأطباء إلى حلب لإجلاء المرضى والمصابين في أي لحظة، ردا على طلب منظمات الإغاثة. وذكر بأن موسكو تبحث مع الأمم المتحدة والدول التي لها تأثير على “جبهة النصرة” تنظيم خروج المسلحين من المدينة تنفيذا لمبادرة المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا.