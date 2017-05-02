“الدفاع الروسية” تعلن مقتل مستشار عسكري روسي في سورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم مقتل مستشار عسكري روسي في سورية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نشره موقع روسيا اليوم إن “ المستشار العسكري قتل بنيران قناص من المسلحين الذين استهدفوا موقعا للجيش السوري”.

ولفت بيان الوزارة إلى أن ” المستشار العسكري يدعى أليكسي بوتشيلنيكوف وهو في سورية ضمن مجموعة المستشارين العسكريين الروس التي تقع على عاتقها تدريب وحدات المدفعية السورية”.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية في ال6 من آذار الماضي مقتل جندي روسي في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي أثناء محاولة ارهابيي “داعش” اقتحام مواقع للجيش السوري حيث كان هناك مستشارون عسكريون روس.