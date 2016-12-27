الدفاع الروسية: تعليق استخدام طائرات “تو 154”.. والعثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

قررت وزارة الدفاع والهئيات الامنية الروسية تعليق استخدام طائرات الركاب من طراز “تو 154” حتى تحديد أسباب كارثة تحطم الطائرة من هذا الطراز فوق البحر الأسود يوم الأحد الماضي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مصدر روسي قوله اليوم.. “إن عدد هذه الطائرات المستخدمة من طراز “تو 154″ من قبل مؤسسات وزارة الدفاع والهيئات الأمنية محدود” لافتا إلى أن قرار تعليق تحليق هذه الطائرات لم يؤثر بقدر كبير على كثافة عمليات النقل الجوي للمؤسسات المعنية.

وكانت الطائرة المنكوبة تحطمت فوق البحر الأسود بعد إقلاعها بدقائق من مطار أدلر في مدينة سوتشي جنوب روسيا حيث كانت متجهة إلى سورية وتقل على متنها 84 راكبا إضافة إلى ثمانية من أفراد الطاقم ومن بين الركاب 68 موسيقيا و9 صحفيين من القنوات التلفزيونية.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن العثور على الصندوق الأسود الأساسي للطائرة المنكوبة.

وقال مصدر في المكتب الإعلامي للوزارة.. “إن جهاز فالكون الموجه عثر على جهاز التسجيل الأساسي للطائرة على بعد 1600 متر من الساحل وعلى عمق 17 مترا في البحر الأسود”.

وأشار المصدر إلى أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع ستنقل الصندوق الأسود في الساعات المقبلة إلى معهد البحوث العلمية المركزي التابع للوزارة في العاصمة موسكو لتفريغ المعلومات التي يحتوي عليها.

كما أوضح مصدر في مقر العمليات الخاص بالتحقيق في أسباب الحادث أن الصندوق الأسود الأساسي الخاص بتسجيل بارامترات الرحلة وجد بحالة جيدة مشيرا إلى تحديد موقع وجود الصندوق الأسود الثاني الذي من الممكن أن يتم انتشاله قريبا.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية انتشال 12 جثة و156 من أشلاء ضحايا طائرة “تو 154” المنكوبة فيما اوضح مصدر من فرق الإنقاذ أنه تم خلال عمليات البحث العثور على قطع كبيرة من جسم الطائرة ومحركها الأيمن وذيلها.

وكان الكرملين أكد أمس أنه لا توجد فى الوقت الراهن أي دلائل تؤكد فرضية العمل الإرهابي على متن طائرة “تو 154” مبينا أنه لا يوجد شيء يدعم الفرضيات الأخرى أيضا فيما أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف أن التحقيق في كارثة الطائرة يركز على فرضيتي عطل فني وخطأ الطاقم.