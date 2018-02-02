الدفاع الروسية تنشر وثائق تاريخية نادرة خاصة بملحمة ستالينغراد

نشرت وزارة الدفاع الروسية على موقعها مجموعة من الوثائق الأرشيفية الفريدة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ75 لهزيمة القوات النازية الألمانية في معركة ستالينغراد إبان الحرب الوطنية العظمى.

وتتضمن المجموعة التي نشرت تحت عنوان “ملحمة ستالينغراد: أبطال ومآثر” وثائق تظهر بسالة المدافعين عن ستالينغراد في إحدى أعظم معارك الحرب وأشرسها، حيث بلغت خسائر الجيش الأحمر خلال الدفاع عن المدينة وتحريرها نحو 1,13 مليون جندي، في حين خسرت القوات الألمانية وحلفاؤها أكثر من 1,5 مليون عسكري.

ومن الوثائق المعروضة أوراق خاصة بمنح رجال الجيش الأحمر لقب بطل الاتحاد السوفيتي، وهو أرفع وسام في البلاد آنذاك، تتضمن وصف مآثرهم القتالية دفاعا عن المدينة الاستراتيجية على ضفاف نهر الفولغا.

ومن بين هؤلاء الأبطال، على سبيل المثال لا الحصر، العريف ياكوف بافلوف الذي صمد مع بضعة جنود لمدة شهرين أمام هجمات شرسة لم تتوقف، في مبنى عرف لاحقا بـ”بيت بافلوف”، وهو موقع عسكري هام منع تقدم القوات النازية نحو النهر؛ وهناك أيضا وثيقة تخص القناص الملازم فاسيلي زايتسيف، الذي قضى على 225 نازيا خلال شهرين ونيف من قتال الشوارع في ستالينغراد.

وتضم الوثائق أيضا نسخا من الجريدة الحربية “من أجل دحر العدو”، التي كانت تصدرها الفرقة الـ13 خلال الأشهر الستة من أشرس المعارك في ستالينغراد، والتي استمرت من 21 أغسطس عام 1942 إلى 2 فبراير عام 1943.

كما نشرت الدفاع الروسية النص الخطي للبلاغ الذي أرسله الجنرال قنسطنطين روكوسوفيكي، قائد جبهة “دونسكوي” للقوات السوفيتية في ستالينغراد، إلى مقر القيادة العامة، يفيد بأسر قائد الجيش السادس الألماني المهزوم المشير فريدريخ باولوس.

المصدر: نوفوستي