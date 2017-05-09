الدفاع الروسية تنفي إعدام عسكري روسي على يد “داعش”

نفت وزارة الدفاع الروسية التقارير الإعلامية عن اختطاف وإعدام عسكري روسي على يد ارهابيي تنظيم “داعش” في سورية.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن جميع العسكريين الروس العاملين في سورية “أحياء أصحاء ويؤدون مهامهم في محاربة الإرهاب الدولي ضمن تشكيلاتهم”.

ونددت الوزارة في بيانها بتصرفات “بعض وسائل الإعلام التي تروج بانتظام للمعلومات الكاذبة الصادرة عن المجموعات الإرهابية الدولية”.

وكان تنظيم “داعش” الارهابي نشر في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قطع رأس شخص زعم أنه ضابط روسي اختطفه في وقت سابق.