الدفاع الروسية تنفي اختطاف عسكريين اثنين في دير الزور

نفت وزارة الدفاع الروسية التقارير الإعلامية عن اختطاف اثنين من العسكريين الروس على يد إرهابيي تنظيم داعش في دير الزور.

وأكد متحدث باسم مركز التنسيق الروسي في حميميم في بيان اليوم أن “جميع العسكريين الروس الموجودين في الجمهورية العربية السورية أحياء وبصحة جيدة ويقومون بتنفيذ مهماتهم وفقا لاختصاصاتهم” نافيا وجود “أي حوادث اختطاف أو خسائر في صفوف القوات الروسية في محافظة دير الزور أو غيرها من المناطق السورية”.

وكان تنظيم داعش الإرهابي نشر في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اختطاف شخصين بريف دير الزور زعم أنهما جنديان روسيان.