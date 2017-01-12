الدفاع الروسية تنفي ما تداولته وسائل إعلام غربية عن زيادة قواتها في سورية

نفت وزارة الدفاع الروسية ما تداولته وسائل إعلام غربية حول زيادة روسيا لقواتها المتواجدة في سورية.

وانتقد المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف ما تحدثت عنه وسائل إعلام غربية حول ما سمته “تعزيز روسيا لقواتها العاملة في سورية” مؤكدا أن مثل هذه الأخبار “تأتي في إطار الدعاية الإعلامية حيث يتناسى الإعلام الغربي جزءا من الحقائق ويتمسك بجزء آخر”.

وأشار إلى أن “4 قاذفات من نوع /سو 25/ وصلت إلى قاعدة حميميم في إطار تناوب القوات والمعدات” موضحا أنه “طبقا لأوامر القيادة العليا للقوات المسلحة الروسية يجري العمل على تقليص المجموعات العسكرية العاملة في سورية ومن المقرر وصول فريق هندسي تقني وطائرات أخرى في المستقبل القريب من سورية إلى الأراضي الروسية”.

وغادرت مجموعة من السفن الروسية يوم الجمعة الماضي قبالة السواحل السورية بعد أن أنهت مهامها في إطار مشاركة روسيا الاتحادية في الحرب على الإرهاب الدولي تنفيذا لاتفاق مع الجمهورية العربية السورية.