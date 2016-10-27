الدفاع الروسية تنفي مزاعم اليونيسيف باستهداف مدرسة في إدلب

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيغور كوناشينكوف أن ما نشرته وسائل إعلام غربية زعمت أن ضربة جوية تعرضت لها إدلب عبارة عن لصق أكثر من 10 لقطات.

وقال الناطق: “إن ما نشرته وسائل إعلام غربية لشريط مصور يزعم وقوع ضربة جوية على بلدة حاس عبارة عن لقطات، التقطت بجودة مختلفة في عدة أوقات من اليوم.

وتظهر صورة في وكالة “أ ف ب” أن جانب المبنى هدم، وجميع مقاعد الصف موجودة في مكانها”.

وأضاف “اليوم أرسلت طائرة من دون طيارة إلى المكان لالتقاط الصور لبلدة حاس. وكما نشاهد في صور الطائرة من دون طيار الروسية سقف المبنى لم يتعرض لأضرار…”، مشيرا إلى أنه يتوجب على موظفي “اليونيسف” التأكد من مصادر معلوماتهم لكي لا تشوه سمعة المنظمة المحترمة.