الدفاع الروسية: توثيق الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية في حلب

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الوثائق تؤكد ارتكاب التنظيمات الإرهابية التكفيرية جرائم حرب ضد المواطنين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب.

وبين المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في تصريح نشره موقع روسيا اليوم أن الوزارة تعمل على “توثيق جميع الأدلة المتعلقة بأخطر جرائم الحرب التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية في حلب وستقوم بتوزيع نتائج التحقيقات على أوسع نطاق ممكن”.

وبين كوناشينكوف أنه تم العثور على مقابر جماعية تحتوي عشرات الجثث بعضها يحمل آثار تعذيب وحشي في الأحياء الشرقية لمدينة حلب موضحا أن الإرهابيين أطلقوا النار على رؤوس أغلبية الضحايا من مسافة قريبة في حين قاموا بالتمثيل ببعض الجثث وببتر أعضائها.

وعثرت الجهات المختصة أمس على 21 جثمانا لشهداء مدنيين أعدمتهم التنظيمات الإرهابية قبيل إخراجها من الأحياء الشرقية لمدينة حلب بينهم 5 أطفال و 4 نساء وذلك ضمن سجون للمجموعات الإرهابية في حيي السكري والكلاسة وقد أظهر الكشف أنه تم إعدامهم ميدانيا بإطلاق النار عليهم من مسافات قريبة جدا وذلك بحسب مصدر في الطبابة الشرعية.

ووصل في الـ 20 من الشهر الجارى عشرات المختطفين فى أحياء شرق حلب إلى نقاط الجيش فى منطقة جسر الحج بعد فرارهم من سجون التنظيمات الإرهابية قبيل إعادة الأمن والاستقرار إلى أحيائهم وتحدثوا حينها عن قيام تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بتصفية عدد من الأشخاص وأخذ البعض الآخر معهم إلى الريف إضافة إلى قيامهم بحرق مستودعات وسيارات الأغذية داخل الأحياء الشرقية.

من جهة أخرى لفت كوناشينكوف إلى أن التنظيمات الإرهابية عمدت إلى تفخيخ شوارع وبوابات مبان ودراجات نارية متروكة في الشوارع وصولا إلى تفخيخ ألعاب أطفال قبل أيام من إخراجهم من الأحياء الشرقية لمدينة حلب مبينا أن الجيش العربي السوري عثر خلال عمليات التمشيط التي يقوم بها في تلك الأحياء على 3 دبابات ومدفعين وراجمتي صاروخ وعدد كبير من مدافع الهاون والراجمات يدوية الصنع و 7 مخازن ضخمة للذخيرة.

وفككت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري أمس خلال عمليات تمشيط حي السكري في مدينة حلب عربة مفخخة بأكثر من طنين من المواد المتفجرة من مخلفات المجموعات الارهابية في حين عثرت وحدات الجيش خلال الأيام الثلاثة الماضية على مستودعات تحوي كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة المتطورة داخل المدارس والمنشآت والمؤسسات الخدمية في حي الزبدية بمدينة حلب.