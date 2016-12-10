الدفاع الروسية: توقف العمليات العسكرية ضد الإرهابيين في الأحياء الشرقية لحلب

أكدت وزارة الدفاع الروسية توقف العمليات العسكرية ضد أوكار التنظيمات الإرهابية التكفيرية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب بهدف إفساح المجال لخروج المدنيين الذين يتخذهم الإرهابيون دروعا بشرية.

ولفت المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف إلى “خروج أكثر من 20 ألف مدني من الأحياء الشرقية اليوم إضافة إلى قيام 1217 مسلحا بتسليم أسلحتهم”.

وأشار إلى أن مركز التنسيق الروسي “يراقب عملية خروج المدنيين من المناطق المحاصرة في المدينة بمساعدة طائرات بدون طيار ويبث ذلك بشكل مباشر على موقع وزارة الدفاع الروسية في الإنترنت”.

وأشار المسؤول العسكري الروسي إلى أن “عمليات الجيش السوري ضد الإرهابيين توقفت لإجلاء المدنيين” مشددا على أن العمليات “ستتواصل بعد إنجاز عملية خروج المدنيين وسيتم إجبار المسلحين على الخروج من المنطقة أو القضاء عليهم”.

إلى ذلك ذكر بيان أصدره مركز التنسيق الروسي في حميميم أن الخبراء الروسيين المتخصصين بإزالة الألغام يواصلون عملهم في مساعدة عناصر الهندسة بالجيش السوري لتطهير المناطق التي تمت إعادة الامن والاستقرار إليها في الأحياء الشرقية.

ولفت إلى أنه “تمت إزالة الألغام من مساحة إجمالية تبلغ 8 هكتارات إضافة إلى إزالة كل العبوات الناسفة في مناطق سكنية من نحو 24 مبنى ومحيط مخبز ومدرستين ومسجدين ومحطات كهربائية و5ر4 كيلومترات من الطرق”.